GRASSLEY REACTS TO PAM BONDI DISMISSAL AS U.S. ATTORNEY GENERAL

PAM BONDI HAS BEEN REMOVED AS THE UNITED STATES ATTORNEY GENERAL.
PRESIDENT DONALD TRUMP SAYS HE INTENDS TO KEEP BONDI INVOLVED IN SOME CAPACITY IN THE ADMINISTRATION.
BONDI FACED BIPARTISAN CRITICISM OVER HER DEPARTMENT WITHHOLDING THOUSANDS OF DOCUMENTS RELATED TO SEX OFFENDER JEFFREY EPSTEIN, DESPITE A LAW MANDATING THE RELEASE OF THOSE FILES.
U.S. SENATE JUDICIARY COMMITTEE CHAIRMAN CHUCK GRASSLEY ISSUED A STATEMENT THANKING BONDI FOR HER WORK LEADING THE JUSTICE DEPARTMENT.
HE SAYS BONDI HELPED BRING VIOLENT CRIME DOWN TO HISTORIC LOWS.
GRASSLEY SAYS UNDER HER LEADERSHIP, THIS JUSTICE DEPARTMENT HAS BEEN MORE RESPONSIVE TO HIS CONGRESSIONAL OVERSIGHT REQUESTS THAN ANY PRIOR ADMINISTRATION HE HAS WORKED WITH, AND HE EXPECTS THAT TO CONTINUE UNDER BONDI’S SUCCESSOR.
DEPUTY ATTORNEY GENERAL TODD BLANCHE WILL SERVE AS ACTING ATTORNEY GENERAL UNTIL A SUCCESSOR TO BONDI IS NOMINATED AND CONFIRMED.
BLANCHE IS THE SON OF FORMER SIOUX CITY MUSKETEERS COACH RICH BLANCHE.
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