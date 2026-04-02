COLLETT TO BECOME FULL TIME CITY MANAGER

THE CITY OF SIOUX CITY HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO APPOINT INTERIM CITY MANAGER MICHAEL COLLETT AS THE NEXT CITY MANAGER.
THE CITY COUNCIL WILL VOTE ON THE APPOINTMENT DURING THE MONDAY, APRIL 6, COUNCIL MEETING.
COLLETT HAS BEEN WITH THE CITY SINCE 2007 AND HAS SERVED AS ASSISTANT CITY MANAGER SINCE 2014.
HE WAS APPOINTED INTERIM CITY MANAGER ON APRIL 7, 2025, FOLLOWING THE RETIREMENT OF BOB PADMORE.
THE CITY THEN CONTRACTED WITH A FIRM TO CONDUCT A NATIONAL SEARCH FOR A NEW CITY MANAGER, BUT THE FINALIST SELECTED DECLINED THE POSITION IN AUGUST 2025.
THE CITY COUNCIL THEN CONFIRMED THAT COLLETT WOULD CONTINUE SERVING AS INTERIM CITY MANAGER
HE CURRENTLY ALSO SERVES AS THE DIRECTOR FOR ADMINISTRATIVE SERVICES, SIOUX GATEWAY AIRPORT/BRIGADIER GENERAL BUD DAY FIELD, AND TRANSIT DEPARTMENTS.
THE CITY WILL BEGIN SEEKING NEW LEADERSHIP FOR THESE DEPARTMENTS IN THE COMING MONTHS.
FOLLOWING THE APPOINTMENT, INTERIM ASSISTANT CITY MANAGER AND CITY FINANCE DIRECTOR TERESA FITCH WILL ASSUME THE ROLE OF ASSISTANT CITY MANAGER AND RETAIN HER ROLE AS FINANCE DIRECTOR.