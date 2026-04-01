SUPIOT SELECTED TO SERVE ON SIOUX CITY SCHOOL BOARD

CHRISTIAN SUPIOT HAS BEEN APPOINTED TO BE THE NEWEST MEMBER OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL BOARD.
THE CURRENT BOARD NEEDED TWO ROUNDS OF VOTING TO GIVE SUPIOT A FIVE VOTE TO ONE MAJORITY OVER RYAN DUMKRIEGER, WHO RECEIVED ONE VOTE, AND JEBEDIAH HIBBS.
SUPIOT WAS SWORN INTO OFFICE BY BOARD PRESIDENT TREYLA LEE AND GAVE A BRIEF SPPECH AFTER TAKING HIS SEAT:
SUPIOT1 OC…………PUT ON ME. :06
SUPIOT WILL FILL THE REMAINING TERM OF FORMER BOARD MEMBER JAN GEORGE, WHO RESIGNED FOR HEALTH REASONS IN EARLY MARCH.
GEORGE HAD JUST BEEN RE-ELECTED LAST NOVEMBER TO A NEW FOUR YEAR TERM ON THE BOARD.