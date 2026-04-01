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FEENSTRA TALKS TAX CUTS IN CAMPAIGN FOR IOWA GOVERNOR

By
Woody Gottburg
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REPUBLICAN CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS HE’LL PRESS TO KEEP LOWERING THE STATE INCOME TAX IF HE’S ELECTED GOVERNOR OF IOWA:

RFTAX1 OC……..LEAVES OUR STATE.” :16

SOUTH DAKOTA AND FLORIDA DO NOT HAVE A STATE INCOME TAX, WHILE ARIZONA’S INCOME TAX IS TWO-AND-A-HALF PERCENT.

IOWA HAS ALSO HAD A FLAT INCOME TAX RATE SINCE JANUARY 1ST OF LAST YEAR, BUT IT’S SLIGHTLY HIGHER, AT THREE-POINT-EIGHT PERCENT.

FEENSTRA APPEARS TO HAVE A DIFFERENT PHILOSOPHY FROM REPUBLICAN GOVERNOR KIM REYNOLDS AND CURRENT REPUBLICAN MEMBERS OF THE LEGISLATURE WHEN IT COMES TO USING THE BILLIONS OF DOLLARS THAT HAVE BEEN SAVED UP IN A TAXPAYER RELIEF FUND TO COVER DEFICITS IN THE STATE BUDGET.

RFTAX2 OC…….WE CAN USE IT.” :14

FEENSTRA IS OPPOSED TO AN INCREASE IN THE GAS TAX. HE SUGGESTS PRO-BUSINESS POLICIES, LIKE TAX CUTS, WOULD FUEL AN INCREASE IN STATE GAS TAX REVENUE.

RFTAX3 OC……..AND INFRASTRUCTURE.” :10

FEENSTRA SUPPORTS A FREEZE ON THE PROPERTY TAXES ON HOMES OWNED BY IOWANS WHO ARE 65 OR OLDER — BUT SAYS A UNIFORM PROPERTY TAX STRUCTURE FOR EVERYONE IN IOWA WOULD NOT WORK:

RFTAX4 OC………THEIR OWN HOMES.” :19

REPUBLICANS IN THE IOWA HOUSE AND SENATE AND GOVERNOR REYNOLDS HAVE SAID PROPERTY TAX RELIEF IS A MUST-DO DURING THIS YEAR’S LEGISLATIVE SESSION, BUT THEY HAVE YET TO AGREE ON A PLAN.

RADIO IOWA

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