FEENSTRA TALKS TAX CUTS IN CAMPAIGN FOR IOWA GOVERNOR

REPUBLICAN CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS HE’LL PRESS TO KEEP LOWERING THE STATE INCOME TAX IF HE’S ELECTED GOVERNOR OF IOWA:
RFTAX1 OC……..LEAVES OUR STATE.” :16
SOUTH DAKOTA AND FLORIDA DO NOT HAVE A STATE INCOME TAX, WHILE ARIZONA’S INCOME TAX IS TWO-AND-A-HALF PERCENT.
IOWA HAS ALSO HAD A FLAT INCOME TAX RATE SINCE JANUARY 1ST OF LAST YEAR, BUT IT’S SLIGHTLY HIGHER, AT THREE-POINT-EIGHT PERCENT.
FEENSTRA APPEARS TO HAVE A DIFFERENT PHILOSOPHY FROM REPUBLICAN GOVERNOR KIM REYNOLDS AND CURRENT REPUBLICAN MEMBERS OF THE LEGISLATURE WHEN IT COMES TO USING THE BILLIONS OF DOLLARS THAT HAVE BEEN SAVED UP IN A TAXPAYER RELIEF FUND TO COVER DEFICITS IN THE STATE BUDGET.
RFTAX2 OC…….WE CAN USE IT.” :14
FEENSTRA IS OPPOSED TO AN INCREASE IN THE GAS TAX. HE SUGGESTS PRO-BUSINESS POLICIES, LIKE TAX CUTS, WOULD FUEL AN INCREASE IN STATE GAS TAX REVENUE.
RFTAX3 OC……..AND INFRASTRUCTURE.” :10
FEENSTRA SUPPORTS A FREEZE ON THE PROPERTY TAXES ON HOMES OWNED BY IOWANS WHO ARE 65 OR OLDER — BUT SAYS A UNIFORM PROPERTY TAX STRUCTURE FOR EVERYONE IN IOWA WOULD NOT WORK:
RFTAX4 OC………THEIR OWN HOMES.” :19
REPUBLICANS IN THE IOWA HOUSE AND SENATE AND GOVERNOR REYNOLDS HAVE SAID PROPERTY TAX RELIEF IS A MUST-DO DURING THIS YEAR’S LEGISLATIVE SESSION, BUT THEY HAVE YET TO AGREE ON A PLAN.
RADIO IOWA