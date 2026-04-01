BURNED BRONSON BRIDGE MAY TAKE A YEAR TO REPLACE

IT MAY BE A YEAR BEFORE A WOODBURY COUNTY BRIDGE NEAR BRONSON THAT WAS DESTROYED BY A GRASS FIRE LAST SATURDAY CAN BE REPLACED.
COUNTY ENGINEER LAURA SIEVERS SAYS THE BRIDGE OVER DEER CREEK, ON 200TH STREET, JUST WEST OF EMMETT AVENUE, SUSTAINED HEAVY FIRE DAMAGE AND IS CLOSED:
BRIDGE1 OC……ON THAT BRIDGE. :20
SIEVERS SAYS THE COUNTY ALREADY HAD 36 BRIDGES ON A LIST TO BE REPLACE OVER THE NEXT TEN YEARS.
THE DEER CREEK BRIDGE WAS NOT ON THAT LIST:
BRIDGE2 OC……..SLIDE THIS ONE IN. :23
SIEVERS SAYS THERE IS NO INSURANCE TO COVER THE LOSS OF THE BRIDGE, BUT IT QUALIFIES FOR HIGHWAY BRIDGE FUNDING SO NO LOCAL DOLLARS WOULD HAVE TO BE USED.
SHE SUGGESTS REPLACING THE ENTIRE BRIDGE INSTEAD OF REPAIRING WHAT’S LEFT OF IT:
BRIDGE3 OC……VERSUS A REPAIR. :15
SIEVERS ESTIMATES THE 39 FOOT LONG, 24 FOOT WIDE BRIDGE WOULD COST AROUND $375,000 TO REPLACE AND SUGGESTS MAKING IT 50 BY 30 FEET.
IF THE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS APPROVES THE DESIGN AND REPLACEMENT OF THE BRIDGE SOON, AND THE PROJECT IS BID OUT, IT COULD BE REPLACED SOMETIME IN THE 2027 CONSTRUCTION SEASON.
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