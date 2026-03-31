SIOUX CITY SCHOOL BOARD TO APPOINT NEW MEMBER WEDNESDAY

THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL BOARD WILL HOLD A SPECIAL SESSION AT 4PM WEDNESDAY TO APPOINT A NEW BOARD MEMBER.
THE BOARD WILL HEAR STATEMENTS FROM CHRISTIAN SUPIOT, JEBEDIAH HIBBS AND RYAN DUMKRIEGER, WHO HAVE ALL SUBMITTED A LETTER OF INTEREST TO FILL THE REMAINING TERM OF FORMER BOARD MEMBER JAN GEORGE, WHO RESIGNED FOR HEALTH REASONS IN EARLY MARCH.
GEORGE HAD JUST BEEN RE-ELECTED LAST NOVEMBER TO A NEW FOUR YEAR TERM ON THE BOARD.
THE SCHOOL BOARD WILL THEN VOTE TO APPOINT ONE OF THE APPLICANTS TO FILL THAT VACANCY.
THAT PERSON WILL THEN BE SWORN IN AND TAKE THE OATH OF OFFICE FOR THE BOARD POSITION.
KSCJ file photo