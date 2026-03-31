POLICE SEARCH FOR MORNINGSIDE MINIBIKE VANDALS

SIOUX CITY POLICE ARE ASKING FOR THE PUBLIC’S HELP IN IDENTIFYING SOME INDIVIDUALS RESPONSIBLE FOR ONGOING PROPERTY DAMAGE AND SAFETY CONCERNS ON THE CAMPUS OF MORNINGSIDE UNIVERSITY.
OVER THE PAST SEVERAL WEEKS, OFFICERS AND CAMPUS SECURITY HAVE RECEIVED REPEATED REPORTS OF MULTIPLE JUVENILES RIDING DIRT BIKES AND MINI MOTORCYCLES THROUGHOUT THE MORNINGSIDE CAMPUS.
THEY’VE BEEN OBSERVED DRIVING ON SIDEWALKS, THROUGH LANDSCAPED AREAS, AND IN CLOSE PROXIMITY TO STUDENTS, STAFF, AND VISITORS, CREATING A SIGNIFICANT SAFETY HAZARD.
IN ADDITION TO THE RISK POSED TO PEDESTRIANS, THE RIDERS HAVE CAUSED DAMAGE TO UNIVERSITY PROPERTY AND HAVE DEMONSTRATED A DISREGARD FOR CAMPUS RULES AND PUBLIC SAFETY.
THE INDIVIDUALS INVOLVED ARE OFTEN WEARING DARK CLOTHING AND FACE COVERINGS.
THE MOTORBIKES INVOLVED DO NOT APPEAR TO DISPLAY LICENSE PLATES OR OTHER IDENTIFYING MARKINGS.
POLICE ARE WORKING WITH CAMPUS SECURITY TO ADDRESS THE ISSUE.
THEY ARE ASKING FOR THE COMMUNITY’S HELP TO IDENTIFY THOSE INVOLVED,
IF YOU OBSERVE THIS BEHAVIOR IN PROGRESS AND IT POSES AN IMMEDIATE DANGER, PLEASE CALL 911.
OTHERWISE CALL THE POLICE NON-EMERGENCY NUMBER OR CRIMESTOPPERS AT 258-TIPS.