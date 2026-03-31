MOVILLE MAN SENTENCED TO PRISON FOR KIDNAPPING

A MOVILLE, IOWA MAN HAS BEEN SENTENCED TO FEDERAL PRISON FOR KIDNAPPING.
51-YEAR-OLD FLOYD GARCIA WAS SENTENCED TO 20 YEARS IN PRISON FOR AN AUGUST 2020 OFFENSE INVOLVING A YOUNG WOMAN.
PROSECUTORS SAY EVIDENCE SHOWED THAT GARCIA TRICKED A YOUNG WOMAN INTO LEAVING HER HOME WITH HIM IN HIS PICKUP TRUCK, OSTENSIBLY FOR A PAINTING JOB.
INSTEAD, HE ISOLATED HER, HELD HER AGAINST HER WILL, AND REPEATEDLY SEXUALLY ASSAULTED HER.
HE THEN THREATENED HER LIFE AND HER FAMILY TO KEEP HER FROM REPORTING THE CRIME TO POLICE.
IN FEBRUARY OF 2021, GARCIA TRIED TO TRICK HER OUT OF HER HOUSE AGAIN, BUT SHE TOLD HER FAMILY AND REFUSED TO LEAVE.
IN A 2025 PLEA AGREEMENT, GARCIA ADMITTED TO KIDNAPPING AND SEXUALLY EXPLOITING THE YOUNG WOMAN IN 2020 AND TO ATTEMPTING TO DO SO AGAIN IN 2021.
HE ALSO ADMITTED TO A SEPTEMBER 2005 SEXUAL ASSAULT IN NORTH DAKOTA THAT HAD BEEN DISCOVERED DURING THE INVESTIGATION.
GARCIA WAS PREVIOUSLY CONVICTED IN 2005 IN TEXAS, OF AGGRAVATED KIDNAPPING, ASSAULT, BURGLARY, AND A NUMBER OF ALCOHOL-RELATED OFFENSES.