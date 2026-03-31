MASKED JUVENILES IDENTIFIED IN MORNINGSIDE CAMPUS VANDALISM

SIOUX CITY POLICE SAY THEY HAVE IDENTIFIED THREE JUVENILES WHO ALLEGEDLY ARE RESPONSIBLE FOR DAMAGING PROPERTY AND OTHER SAFETY CONCERNS RECENTLY ON THE CAMPUS OF MORNINGSIDE UNIVERSITY.
SGT. TOM GILL SAYS OVER THE PAST WEEKS, OFFICERS AND CAMPUS SECURITY HAVE RECEIVED REPEATED REPORTS OF MASKED JUVENILES RIDING DIRT BIKES AND MINI MOTORCYCLES THROUGHOUT THE MORNINGSIDE CAMPUS;
JUVIES1 OC…. THE THREE SUSPECTS. :21
SGT. GILL SAYS THESE SUSPECTS ARE A 15 YEAR OLD MALE AND TWO 13 YEAR OLD BOYS:
JUVIES2 OC……. ALL OVER TOWN. :12
SGT. GILL SAYS THE THREE JUVENILES APPEARED TO DELIBERATELY HIDE THEIR IDENTITIES:
JUVIES3 OC…COMING FORWARD. :27
IT’S POSSIBLE THAT CIVIL PENALTIES MAY BE ASSESSED BECAUSE OF THE PROPERTY DAMAGE.
GILL SAYS THE POLICE WOULD LIKE TO THANK THE MANY PEOPLE WHO CALLED OR EMAILED POLICE WITH INFORMATION LEADING TO THE IDENTIFICATION OF THE JUVENILE SUSPECTS.