LOCAL TEAMS SOUGHT FOR SIOUX CITY LITTER DASH CLEAN UP EFFORT

THERE’S STILL TIME TO SIGN UP A TEAM TO TAKE PART IN THE UPCOMING SIOUX CITY LITTER DASH.
ARAH MONTAGNE OF THE CITY ENVIRONMENTAL SERVICES DEPARTMENT SAYS IT’S A LITTER CLEANUP AIMED TO HELP BEAUTIFY OUR COMMUNITY AND REDUCE THE IMPACT OF LITTER ON OUR ENVIRONMENT:
DASH8 OC…….ONE TO FOUR. :17
TEAMS OF 10+ VOLUNTEERS WILL DESIGNATE A TEAM CAPTAIN AND COMPLETE THE ONLINE REGISTRATION FORM:
DASH9 OC…….ON YOUR OWN. :24
EARLY PICK-UP FOR COLLECTION MATERIALS WILL BE AVAILABLE AT THE ENVIRONMENTAL OFFICE ON THE 4TH FLOOR OF CITY HALL STARTING ON MONDAY, APRIL 13 FOR TEAMS THAT CAN’T MAKE THE VOLUNTEER RALLY AND LUNCH ON THE SCHEDULED EVENT DAY.
ALL PARTICIPANTS WILL BE REQUIRED TO SIGN A LIABILITY WAIVER PRIOR TO THE EVENT.
File photo