ISU EXTENSION OFFERS HELP FOR FARMERS AFFECTED BY GRASS FIRES

FOLLOWING SATURDAY’S WILDFIRE IN WOODBURY COUNTY, IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION AND OUTREACH IS SHARING RESOURCES TO HELP FARMERS AND LANDOWNERS ASSESS POTENTIAL IMPACTS TO CROP FIELDS AND MAKE DECISIONS AHEAD OF THE UPCOMING PLANTING SEASON.
LEAH TEN NAPEL, EXTENSION FIELD AGRONOMIST WITH IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION AND OUTREACH, SAYS THE EFFECTS ON EACH AFFECTED FIELD MAY BE DIFFERENT;
POSTFIRE1 OC……PLANTING SEASON. :19
SHE SAYS FIELD FERTILITY HAS BEEN THE BIGGEST CONCERN OF THE AFFECTED FARMERS:
POSTFIRE2 OC…….HAVE AN IMPACT. :18
THE TIMING OF WHEN FERTILIZER WAS APPLIED COULD MAKE A BIG DIFFERENCE:
POSTFIRE3 OC……FIRE OCCURS. :29
TEN NAPEL SAYS PRODUCERS WHO HAVE SPECIFIC CONCERNS ARE ENCOURAGED TO REACH OUT DIRECTLY TO ISU COUNTY EXTENSION TO DISCUSS THEIR INDIVIDUAL SITUATION.