WOODBURY COUNTY FIELD FIRE RULED ACCIDENTAL

WOODBURY COUNTY OFFICIALS SAY THE CAUSE OF SATURDAY’S BRUSH FIRE THAT BURNED AROUND 3500 ACRES IN WOODBURY AND PLYMOUTH COUNTIES WAS ACCIDENTAL.
OFFICIALS SAY IT WAS AN ACCIDENTAL RE-IGNITION OF A PREVIOUSLY BURNED TREE PILE NEAR BRONSON.
NO CRIMINAL CHARGES ARE BEING PURSUED.
THE FIRE CUT A SEVEN MILE LONG AND ONE MILE WIDE SWATH THROUGH THE AREA, WITH DENSE SMOKE THAT RESULTED IN HIGHWAY 20 BEING CLOSED FOR A FEW HOURS FROM LAWTON TO MOVILLE.
TWO SINGLE FAMILY HOMES WERE DESTROYED AND NEARLY 20 OUTBUILDINGS ALSO BURNED.
ONE PERSON SUSTAINED MINOR INJURIES AND MULTIPLE HEAD OF LIVESTOCK PERISHED ALONG WITH SEVERAL FAMILY PETS.
THE RED CROSS IS ASSISTING ONE FAMILY.
COUNTY BRIDGE G-146 OVER DEER CREEK, ON 200TH STREET, JUST WEST OF EMMETT AVENUE, SUSTAINED HEAVY FIRE DAMAGE AND WILL HAVE TO BE REPLACED.
FORTY FIRE DEPARTMENTS FROM THE TRI-STATE AREA FOUGHT THE LARGE FIRE.
EIGHT LAW ENFORCEMENT AGENCIES, SIX EMERGENCY SERVICES AGENCIES AND 20 LOCAL ORGANIZATIONS CONTRIBUTED PERSONNEL AND RELIEF SUPPLIES TO ASSIST IN THE EFFORT.
A HELP LINE FOR THOSE SEEKING ASSISTANCE OR WITH QUESTIONS REGARDING RECOVERY EFFORTS REMAINS AVAILABLE AT 712-222-4400.