VIOLINS OF HOPE TO BE FEATURED DURING TOLERANCE WEEK

A SPECIAL SERIES OF EVENTS WILL TAKE PLACE AS PART OF SIOUX CITY’S 21ST ANNUAL TOLERANCE WEEK IN APRIL.
“VIOLINS OF HOPE,” FEATURING RESTORED VIOLINS AND STORIES FROM THE HOLOCAUST, WILL BE OFFERED ON WEDNESDAY, APRIL 22 AND THURSDAY, APRIL 23, OFFERING AUDIENCES A UNIQUE OPPORTUNITY TO HEAR ACCOUNTS OF RESILIENCE AND SURVIVAL FROM THE HOLOCAUST.
RYAN HASKINS, TOLERANCE WEEK BOARD MEMBER AND CONDUCTOR OF THE SIOUX CITY SYMPHONY, SAYS THE 70 INSTRUMENTS EMBODY REAL HISTORY, REAL LIVES, AND VOICES, REMINDING US OF WHAT WAS LOST AND WHAT HAS ENDURED:
VIOLINS1 OC…….OF GENERATIONS. :19
HASKINS SAYS THEY WILL HOLD PROGRAMS AT SEVERAL LOCAL SCHOOLS WILL SOME OF THE VIOLINS:
VIOLINS2 OC………HISTORIC MEMORIES. :23
ON APRIL 22, NEARLY 2,000 AREA 8TH GRADE STUDENTS WILL ATTEND A SPECIAL PROGRAM AT THE ORPHEUM THEATRE TO HEAR THE STORIES OF THE VIOLINS AND PERFORMANCES BY SYMPHONY STRING MUSICIANS.
THAT EVENING HASKINS SAYS THE SYMPHONY WILL HOLD A FREE PUBLIC CONCERT AT THE ORPHEUM WITH THEIR MUSICIANS PLAYING THE INSTRUMENTS::
VIOLINS3 OC……….INTO THIS GHETTO. :24
HASKINS SAYS THE LOCAL SYMPHONY MUSICIANS WHO WILL PLAY THE INSTRUMENTS ARE MOVED BY THE VIOLINS HISTORY AND SIGNIFICANCE BEFORE THEY HAVE EVEN STARTED REHERSALS:
VIOLINS4 OC……..PART OF THESE INSTRUMENTS. :21
OTHER EVENTS WILL ALSO BE HELD DURING THE WEEK AND THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY WILL POST A DISPLAY OF BOOKS RELATED TO THE HOLOCAUST AT ITS DOWNTOWN LIBRARY.
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