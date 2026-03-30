PUBLIC LIBRARY TO HOST FLOWER SEED SWAP

THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY WILL SOON BE HOSTING A SEED SWAP AT THE AALFS DOWNTOWN LIBRARY AT 529 PIERCE STREET.
MATTI SMITH SAYS THE LIBRARY WILL GIVE AWAY FREE PACKETS OF FLOWER SEEDS TO VISITORS:
SEEDS6 OC……APRIL 11TH. :15
A LOCAL GROUP OF STOES DONATED THE FREE SEEDS:
SEEDS7 OC….THEY’LL BE GONE. :13
IF YOU HAVE EXTRA SEEDS FROM LAST SEASON YOU WON’T BE USING, BRING THEM ALONG.
THE LIBRARY WELCOMES DONATIONS TO SHARE WITH YOUR FELLOW GARDENERS AND NEIGHBORS.
PLEASE ENSURE ALL SEEDS ARE DRY, LABELED, AND PACKAGED FOR OTHERS TO TAKE.
SEEDS8 OC……..AS WELL. :06
ALL LIBRARY EVENTS ARE FREE AND PARKING THERE IS FREE ON WEEKENDS AND AFTER 5PM DURING THE WEEK.