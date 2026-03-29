SIOUX CITY TO HOST STORM WATER RULES MEETING

DAVID SCHELLING, IOWA’S STORMWATER PROGRAM COORDINATOR, WILL HOLD AN INFORMATIONAL MEETING ON MONDAY AFTERNOON AT 12:30 P.M. AT THE SEABOARD TRIUMPH EXPO CENTER AT 550 EXPO CENTER DRIVE IN SIOUX CITY.
THE MEETING WILL COVER RECENT AND UPCOMING CHANGES TO IOWA STORMWATER ORDINANCES, MODIFICATIONS TO GENERAL PERMIT NO. 2, AND UPDATES TO THE CITY OF SIOUX CITY’S MS-4 PERMIT REQUIREMENTS.
SCHELLING WILL OUTLINE HOW THE CHANGES MAY AFFECT LOCAL CONTRACTORS AND PROVIDE CLARITY ON COMPLIANCE EXPECTATIONS.
CONTRACTORS, ENGINEERS, INSPECTORS, AND OTHERS INVOLVED IN CONSTRUCTION OR STORMWATER MANAGEMENT THROUGHOUT THE SIOUX CITY AREA ARE INVITED TO ATTEND.