HOMES & FARM BUILDINGS DAMAGED IN SATURDAY FIELD FIRES

DAMAGE ASSESSMENTS BEGAN SUNDAY IN THE AFTERMATH OF A MAJOR FIELD FIRE THAT CAUSED HIGHWAY 20 IN WOODBURY COUNTY TO BE CLOSED BETWEEN LAWTON AND MOVILLE FOR SEVERAL HOURS ON SATURDAY.
DREW BAIER OF WOODBURY COUNTY EMERGENCY SERVICES SAYS SOME HOMES AND FARM BUILDINGS WERE DESTROYED:
WDBRYFIRE1 OC……….GOING TO BE LIKE. ;09
COUNTY BRIDGE G-146 OVER DEER CREEK, ON 200TH STREET, JUST WEST OF EMMETT AVENUE, SUSTAINED HEAVY FIRE DAMAGE WHICH HAS LED TO ITS CLOSING.
A CONCRETE BRIDGE TO THE WEST OF G-146 ALSO SUSTAINED LIGHT FIRE DAMAGE AND SECONDARY ROADS WILL CONTINUE INSPECTIONS AND REPAIRS THIS WEEK.
FORTUNATELY, THERE WERE NO MAJOR INJURIES REPORTED AS FIREFIGHTERS BATTLED THE LARGE WIND BLOWN BLAZE FROM SATURDAY AFTERNOON INTO THE NIGHT:
WDBRYFIRE2 OC………THE PROCESS. :11
THE FIRE ALSO SPREAD INTO PART OF PLYMOUTH COUNTY, PROMPTING EVACUATIONS IN THE RURAL KINGSLEY AREA:
WDBRYFIRE3 OC…….VERY QUICKLY. :13
BAIER SAYS THE NEARLY 40 MILE AN HOUR WIND GUSTS PUSHED THE FIRE AND CREATED OTHER PROBLEMS:
WDBRYFIRE4 OC……..IS NOT SAFE. :19
FIRE CREWS WERE OUT INTO SUNDAY AFTERNOON MONITORING HOT SPOTS.
THE IOWA STATE PATROL WAS GOING TO DO AN AERIAL SURVEY TO MONITOR THE EXTENT OF THE BURNED AREA ON SUNDAY.