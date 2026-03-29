HELP ESTABLISHED FOR NW IOWA FIRE VICTIMS

WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT HAS ANNOUNCED THAT THE RESPITE CENTER LOCATED AT THE LOFTED VIEWS EVENT CENTER IN BRONSON WILL BE CLOSING THIS MORNING.
A HELP LINE FOR THOSE SEEKING ASSISTANCE OR WITH QUESTIONS REGARDING RECOVERY EFFORTS IS AVAILABLE AT 712-222-4400.
A HIGH TO VERY HIGH FIRE DANGER PERSISTS IN OUR AREA THROUGH TUESDAY.
PLEASE REFRAIN FROM BURNING,
IOWA STATE TROOPER PILOT KOREY REULE DID A FLY OVER OF THE BURNED AREA SUNDAY.
THE FIRE’S DIMENSIONS WERE ROUGHLY 7.1 MILES IN LENGTH AND A MILE AND A HALF IN WIDTH AT ITS BROADEST POINT.
UPDATE 230PM 3/3/026
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WOODBURY COUNTY AND THE RED CROSS HAVE ESTABLISHED A HELP SENTER FOR VICTIMS OF SATURDAY’S LARGE FIELD FIRE THAT STARTED NEAR BRONSON AND RAPIDLY SPREAD ACROSS THE AREA.
THE FIRE SPREAD BEYOND THE HIGHWAY 20 CORRIDOR AND UP INTO SOUTHEASTERN PLYMOUTH COUNTY.
MORE THAN 50 ORGANIZATIONS FROM THE TRI-STATE AREA RESPONDED TO ASSIST WITH EMERGENCY OPERATIONS.
A RESPITE CENTER WAS ESTABLISHED AT LOFTED VIEWS EVENT CENTER, IN BRONSON AT 2086 210TH STREET,
THE CENTER IS BEING MANAGED BY THE AMERICAN RED CROSS.
FIRE VICTIMS AND THOSE SEEKING ASSISTANCE ARE ENCOURAGED TO VISIT THE LOCATION TO MEET WITH RED CROSS CASE WORKERS.
WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT HAS ESTABLISHED A HELP LINE FOR THOSE SEEKING ASSISTANCE
OR WITH QUESTIONS REGARDING RECOVERY EFFORTS.
THE HELP LINE CAN BE REACHED AT 712-222-4400.
THE AMERICAN RED CROSS IS ACCEPTING MONETARY DONATIONS TO SUPPORT OPERATIONS AT THE RESPITE CENTER.
AS NEEDS CONTINUE TO BE ASSESSED, ADDITIONAL REQUESTS FOR VOLUNTEERS AND DONATIONS MAY BE ANNOUNCED.