BRIDGE CLOSED WITH DAMAGE ASSESSMENTS UNDERWAY FOLLOWING WOODBURY COUNTY FIRE

DAMAGE ASSESSMENTS WERE UNDERWAY SUNDAY IN THE AFTERMATH OF A MAJOR FIELD FIRE THAT CAUSED HIGHWAY 20 IN WOODBURY COUNTY TO BE CLOSED BETWEEN LAWTON AND MOVILLE FOR HOURS.
DRIVERS WERE ALSO ASKED TO STAY AWAY FROM NEARBY GRAVEL ROADS LATE SATURDAY NIGHT SO FIRE CREWS COULD EXTINGUISH FLARE UPS AND HOT SPOTS.
COUNTY BRIDGE G-146 OVER DEER CREEK, ON 200TH STREET, JUST WEST OF EMMETT AVENUE, SUSTAINED HEAVY FIRE DAMAGE WHICH HAS LED TO THE CLOSING OF THAT BRIDGE.
COUNTY SUPERVISOR MARK NELSON SAYS IT HAS LIKELY BEEN DAMAGED BEYOND REPAIR.
PLEASE SEEK AN ALTERNATIVE ROUTE IF YOU ARE NEEDING TO GO EAST OR WEST ON 200TH STREET.
ANOTHER BRIDGE, A CONCRETE BRIDGE TO THE WEST OF G-146 ALSO SUSTAINED LIGHT FIRE DAMAGE AND SECONDARY ROADS WILL CONTINUE INSPECTIONS AND REPAIRS THIS WEEK.
Photos by Mark Nelson