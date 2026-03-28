IOWA LAWMAKERS HAVE PROPERTY TAX DECISION LOOMING

AN IOWA LAWMAKER SAYS THERE’S COMMON GROUND AMONG HIS FELLOW REPUBLICANS WHEN IT COMES TO ESTABLISHING A TWO PERCENT CAP ON PROPERTY TAX GROWTH IN IOWA, BUT SENATOR DAN DAWSON SAYS THE LEGISLATURE SHOULD ADOPT THE SENATE REPUBLICANS’ APPROACH THAT ALSO WOULD ALLOW ADDITIONAL GROWTH IF THERE’S A SPIKE IN INFLATION.
PROPTAXES5 OC…….JURISDICTIONS OUT THERE.” :21
DAWSON, FROM COUNCIL BLUFFS, IS CHAIRMAN OF THE SENATE WAYS AND MEANS COMMITTEE.
HE DESCRIBES THE SENATE G-O-P’S LIMITATION AS A SOFT CAP WITH AN INFLATION LEVER THAT WILL LAST FOR THE LONG TERM.
PROPTAXES6 OC……..INFLATION ENVIRONMENTS.” :07
GOVERNOR REYNOLDS SAID EARLIER SHE WAS CONFIDENT A DEAL WOULD BE STRUCK BEFORE LAWMAKERS ADJOURN THE 2026 LEGISLATIVE SESSION THIS SPRING.
HOUSE DEMOCRATS LIKE REPRESENTATIVE DAVE JACOBY OF CORALVILLE HAVE SUGGESTED A FOUR PERCENT LIMIT ON TAX GROWTH ON EACH RESIDENTIAL PROPERTY, ALONG WITH IMMEDIATE REBATES OF A THOUSAND DOLLARS FOR EVERY IOWA HOMEOWNER AND FIVE HUNDRED DOLLARS FOR EACH RENTER.
PROPTAXES7 OC……….NEXT FIVE YEARS.” ;14
JACOBY AND DAWSON MADE THEIR COMMENTS DURING TAPING OF “IOWA PRESS” WHICH AIRED FRIDAY EVENING ON IOWA P-B-S.