TONY GOMEZ APPOINTED TO NEB RACING & GAMING COMMISSION

GOVERNOR JIM PILLEN HAS ANNOUNCED THE APPOINTMENT OF ANTONIO GOMEZ OF JACKSON TO THE NEBRASKA RACING AND GAMING COMMISSION.
MEMBERS SERVE FOUR-YEAR TERMS AND ARE SUBJECT TO APPROVAL BY THE STATE LEGISLATURE.
IN 1983, GOMEZ LAUNCHED GOMEZ PALLETS IN SOUTH SIOUX CITY.
HE HAS SINCE RETIRED FROM DAILY OPERATIONS, BUT LAST YEAR WAS RECOGNIZED BY THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE WITH THE W. EDWARDS DEMING BUSINESS LEADERSHIP AND ENTREPRENEURIAL EXCELLENCE AWARD.
GOMEZ PREVIOUSLY SERVED ON THE NEBRASKA COMMISSION ON LATINO AMERICANS FROM 1981 THROUGH 2002.
HE WAS A DAKOTA COUNTY COMMISSIONER FOR 12 YEARS AND WAS ON THE FOUNDATION BOARD FOR NORTHEAST COMMUNITY COLLEGE.
GOMEZ’ APPOINTMENT IS EFFECTIVE APRIL 1.