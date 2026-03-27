SAC COUNTY CATTLEMEN HELP NEBRASKA RANCHERS STRICKEN BY WILDFIRES

THE RECENT WILDFIRES BURNED UP NEARLY 900,000 ACRES OF RANCH LAND IN WEST-CENTRAL NEBRASKA.
THAT MEANS SUMMER GRAZING LAND IS DESTROYED IN THE SANDHILLS AND COWS ARE STRESSED IN THE MIDST OF CALVING.
SETH SMITH OF NEMAHA, IOWA AND THE SAC COUNTY CATTLEMEN’S ASSOCIATION ARE HELPING WESTERN RANCHERS BY FILLING A SEMI WITH LICK TUBS, WHICH WORK WELL WITH LOW QUALITY HAY TO PROVIDE CATTLE WITH NUTIENTS AND MINERALS:
LICKTUBS1 OC…….UP TO 5 LOADS. :18
SMITH SAYS IT IS TRULY A STRESSFUL TIME FOR WESTERN NEBRASKA RANCHERS AND THEIR HERDS:
LICKTUBS2 OC……STRESSFUL TIME OF YEAR. :24
THEY’VE STARTED AN ACCOUNT FOR CASH DONATIONS TO HELP CALLED SANDHILLS RANCH RELIEF:
LICKTUB3 OC……….THAT WAY. :11
SMITH SAYS THE NEBRASKA RANCHERS WILL BE IN NEED FOR AT LEAST A YEAR AS THEY WON’T HAVE GRASS FOR GRAZING THIS SUMMER, SO THEY HAVEN’T SET AN END DATE FOR DONATIONS.