IOWA LOTTERY SALES INCREASE

IOWA LOTTERY SALES CONTINUE TO RUN AHEAD OF PROJECTIONS FOR THIS FISCAL YEAR.
LOTTERY C-E-O MATT STRAWN SAYS SALES WERE UP NEARLY NINE PERCENT THROUGH FEBRUARY.
IALOT4 OC…….YEAR’S RESULTS” :16
STRAWN SAYS THE MOMENTUM IS DRIVEN BY A COUPLE OF BIG JACKPOTS THAT DROVE POWERBALL SALES UP 118 PERCENT COMPARED TO THE LAST FISCAL YEAR.
THERE ARE OTHER DRIVERS AS WELL.
IALOT5 OC………CATEGORY AS WELL” ;14
HE SAYS SCRATCH TICKETS AND OTHER GAMES HAVE BEEN DRIVEN BY THEIR OVERALL REFRESH AND THE NEW WIN-IONAIRE CAMPAIGN FOR THE SECOND-HALF OF THE FISCAL YEAR.
GAS PRICES HAVE BEEN UP AND DOWN SINCE THE ACTION IN THE MIDDLE EAST, BUT STRAWN SAYS THEY HAVE NOT YET SHOWN AN IMPACT ON LOTTERY SALES.
IALOT6 OC…….INTO THE STORE” :21
STRAWN EXPECTS THE MOMENTUM THEY’VE DEVELOPED TO CARRY THROUGH THE END OF THE FISCAL YEAR ON JUNE 30TH.
IALOT7 OC……..FISCAL YEAR” :07
THE PROCEEDS THAT GO TO THE STATE FROM LOTTERY SALES ARE UP MORE THAN 14 PERCENT THROUGH FEBRUARY.
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