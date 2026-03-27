IOWA 4TH DISTRICT DEMOCRATIC CANDIDATES FACE OFF IN ORANGE CITY

THE THREE DEMOCRATS RUNNING IN IOWA’S FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT SPOKE AT A FORUM IN ORANGE CITY THIS PAST WEEK.
LONG-TIME PROSECUTOR DAVE DAWSON, A FORMER STATE LEGISLATOR FROM LAWTON, IS TOUTING HIS EXPERIENCE WORKING WITH REPUBLICANS.
DEMOS5 OC………OR AN INDEPENDENT.” :11
STEPHANIE STEINER, A RETIRED NURSE FROM SUTHERLAND, IS OFFERING A SIMILAR MESSAGE.
DEMOS6 OC……TOE PARTY LINES.” :10
ASHLEY WOLFTORNABANE, A STAY-AT-HOME MOTHER OF TWO FROM STORM LAKE, SAYS IT’S TIME FOR IOWA TO SEND A FRESH FACE TO WASHINGTON.
DEMOS7 OC………HARD WORKING IOWANS. :10
THE DISTRICT HAS A 118-THOUSAND MORE REGISTERED REPUBLICANS THAN DEMOCRATS.
CURRENT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA IS RUNNING FOR GOVERNOR.
Radio Iowa