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IOWA 4TH DISTRICT DEMOCRATIC CANDIDATES FACE OFF IN ORANGE CITY

By
Woody Gottburg
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THE THREE DEMOCRATS RUNNING IN IOWA’S FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT SPOKE AT A FORUM IN ORANGE CITY THIS PAST WEEK.

LONG-TIME PROSECUTOR DAVE DAWSON, A FORMER STATE LEGISLATOR FROM LAWTON, IS TOUTING HIS EXPERIENCE WORKING WITH REPUBLICANS.

DEMOS5 OC………OR AN INDEPENDENT.” :11

STEPHANIE STEINER, A RETIRED NURSE FROM SUTHERLAND, IS OFFERING A SIMILAR MESSAGE.

DEMOS6 OC……TOE PARTY LINES.” :10

ASHLEY WOLFTORNABANE, A STAY-AT-HOME MOTHER OF TWO FROM STORM LAKE, SAYS IT’S TIME FOR IOWA TO SEND A FRESH FACE TO WASHINGTON.

DEMOS7 OC………HARD WORKING IOWANS. :10

THE DISTRICT HAS A 118-THOUSAND MORE REGISTERED REPUBLICANS THAN DEMOCRATS.

CURRENT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA IS RUNNING FOR GOVERNOR.

Radio Iowa

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