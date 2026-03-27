FATAL FIRE UNDER INVESTIGATION AT WEST 2ND & PERRY STREETS

ONE PERSON HAS DIED FOLLOWING A HOUSE FIRE THURSDAY NIGHT AT WEST SECOND AND PERRY STREETS.
SIOUX CITY FIRE RESCUE RESPONDED TO THE STRUCTURE FIRE AT 112 PERRY STREET AROUND 9:15 P.M. AND FOUND THE SINGLE-FAMILY RESIDENTIAL STRUCTURE FULLY INVOLVED.
DUE TO WINDY CONDITIONS AND THE CLOSE PROXIMITY OF NEIGHBORING HOMES, THE FIRE HAD ALREADY
EXTENDED INTO A NEXT DOOR RESIDENCE.
BECAUSE OF THE EXTREME FIRE CONDITIONS, CREWS WERE UNABLE TO SAFELY ENTER THE ORIGINAL STRUCTURE AND INITIATED A DEFENSIVE, EXTERIOR FIRE ATTACK TO CONTAIN THE FIRE AND PREVENT FURTHER DAMAGE TO SURROUNDING PROPERTIES.
ONE RESIDENT WAS HOME AT THE TIME OF THE FIRE AND WAS FOUND DECEASED AFTER THE FIRE WAS EXTINGUISHED.
THE NAME OF VICTIM IS NOT BEING RELEASED AT THIS TIME.
FIRE CREWS REMAINED ON SCENE OVERNIGHT AND CONTINUE OPERATIONS FRIDAY MORNING TO EXTINGUISH
REMAINING HOT SPOTS.
THE FIRE CAUSED SIGNIFICANT DAMAGE TO BOTH THE PRIMARY RESIDENCE AND THE NEIGHBORING HOME, AND BOTH PROPERTIES HAVE BEEN RED-TAGGED BY CITY OFFICIALS.
THE CAUSE OF THE FIRE IS CURRENTLY UNDER INVESTIGATION BY SIOUX CITY FIRE RESCUE, SIOUX CITY POLICE AND THE IOWA STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE.