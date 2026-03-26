SOUTH SIOUX POLICE TO TARGET DISTRACTED DRIVING

SOUTH SIOUX CITY POLICE WILL SOON TEAM UP WITH THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HIGHWAY SAFETY OFFICE WILL SOON CONDUCT A “PUT THE PHONE AWAY, OR PAY” ENFORCEMENT EFFORT.
FROM APRIL 9 TO 13, SOUTH SIOUX CITY POLICE WILL PUT ADDITIONAL OFFICERS ON PATROL TARGETING DISTRACTED DRIVING, ESPECIALLY TEXTING WHILE DRIVING.
POLICE SAY FIVE SECONDS IS THE AVERAGE TIME YOUR EYES ARE OFF THE ROAD WHILE TEXTING, AND AT 55 MPH, THAT IS ENOUGH TIME TO COVER THE LENGTH OF A FOOTBALL FIELD.
THE FINE FOR USING A HANDHELD COMMUNICATION DEVICE IN NEBRASKA WHILE DRIVING WILL RESULT IN A FINE OF $200 – $500 AND PLUS 3 POINTS ON YOUR DRIVING RECORD THAT CAN HAVE ADDITIONAL COSTS.
TEXTING WHILE DRIVING IS DANGEROUS AND ILLEGAL SO POLICE SAY PUT THE PHONE AWAY OR PAY.
KSCJ FILE PHOTO