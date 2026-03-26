ROLFE IOWA RESIDENT SENTENCED TO FEDERAL PRISON

A MAN WHO ILLEGALLY REENTERED THE UNITED STATES AFTER BEING DEPORTED AS A FELON WAS SENTENCED IN SIOUX CITY THURSDAY TO FOUR YEARS IN FEDERAL PRISON.
39-YEAR-OLD DAVID PINEDA-MEDRANO OF GUATEMALA HAD BEEN RESIDING IN ROLFE, IOWA.
HE RECEIVED THE PRISON TERM AFTER A GUILTY PLEA LAST OCTOBER TO ONE COUNT OF BEING A FELON FOUND AFTER ILLEGAL REENTRY.
PINEDA-MEDRANO ADMITTED HE ILLEGALLY RE-ENTERED THE UNITED STATES AFTER A JUNE 2022 REMOVAL.
PRIOR TO THAT, HE WAS CONVICTED OF ATTEMPTED FIRST DEGREE SEXUAL ABUSE AND SEXUAL ABUSE OF A CHILD OR MINOR IN THE DISTRICT OF COLUMBIA AND SERVED MORE THAN FOUR YEARS IN PRISON.
HE WAS FOUND IN ROLFE AFTER HE WAS ARRESTED AND CONVICTED OF ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS WHEN HE USED AN 18-INCH MACHETE TO STRIKE ANOTHER PERSON IN THE HEAD WITH THE FLAT SIDE OF THE BLADE, WHICH CAUSED INJURY.
PROSECUTORS SAY HE THEN PLACED THE BLADE AGAINST THE VICTIM’S THROAT AND THREATENED TO KILL HIM.