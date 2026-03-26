MRHD AWARDS $50,000 IN COMMUNITY EVENT GRANTS

MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT HAS AWARDED A COMBINED TOTAL OF $50,000 TO 15 LOCAL ORGANIZATIONS SUPPORTING COMMUNITY EVENTS THROUGHOUT WOODBURY COUNTY.
MRHD VICE PRESIDENT ED VOLOSHEN SAYS THE 15 GRANTS RANGED FROM $1500 TO $7500 AND WERE SELECTED FROM OVER 20 APPLICATIONS:
MRHD1 OC………..ARE COMING TOGETHER. :12
MRHD IS THE NONPROFIT SPONSORING ORGANIZATION THAT HOLDS THE GAMING LICENSE IN WOODBURY COUNTY AND PARTNERS WITH THE HARD ROCK HOTEL & CASINO OF SIOUX CITY.
THROUGH THE PARTNERSHIP, A PORTION OF GAMING REVENUE IS REINVESTED INTO THE COMMUNITY BY IOWA LAW:
MRHD2 OC……….ARE DOING GOOD. ;09
THE PROJECTS AWARDED INCLUDED ECONOMIC DEVELOPMENT, COMMUNITY IMPROVEMENT, EDUCATION, HUMAN SERVICES ENTERTAINMENT AND TOURISM.
SINCE 1989, MRHD HAS INVESTED MORE THAN $60 MILLION INTO PROJECTS AND INITIATIVES THAT STRENGTHEN QUALITY OF LIFE IN WOODBURY COUNTY AND THE GREATER SIOUXLAND REGION.
THE CEREMONY WAS HOSTED IN ENCORE HALL AT THE HARD ROCK HOTEL AND CASINO.