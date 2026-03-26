EDDIE ANDREWS QUALIFIES FOR IOWA GOP PRIMARY FOR GOVERNOR

A STATE PANEL HAS UNANIMOUSLY DECIDED EDDIE ANDREWS HAS QUALIFIED FOR THE IOWA G-O-P PRIMARY FOR GOVERNOR.
THE PANEL FOUND ANDREWS MET THE THRESHOLD OF HAVING AT LEAST 100 SIGNATURES IN EACH OF 19 DIFFERENT COUNTIES.
ANDREWS5 OC……FOR IOWA VOTERS.” ;07
ANDREWS SAYS ADAM STEEN AND HIS CAMPAIGN STAFF CONTACTED HIM THREE TIMES, THREATENING TO CHALLENGE HIS PETITION SIGNATURES.
DAVID BUSH, WHO FILED THE OBJECTIONS, HAS DONATED TO STEEN’S CAMPAIGN.
BUSH SAYS HIS CHALLENGE WAS PROMPTED AFTER A TEXT FROM HIS OWN SON ABOUT THE VALIDITY OF ANDREWS’ PETITIONS.
ANDREWS6 OC……….ARE MUTUALLY EXCLUSIVE.” :06
AFTER THE MEETING ENDED, BUSH CONGRATULATED ANDREWS.
File photo