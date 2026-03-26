E-15 TO BE SOLD NATIONWIDE ALL SUMMER

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ADMINISTRATOR LEE ZELDIN ANNOUNCED WEDNESDAY THAT THE E-P-A WILL APPROVE A BIPARTISAN REQUEST FROM MIDWEST GOVERNORS TO GRANT AN EMERGENCY WAIVER ENSURING E-15 CAN CONTINUE TO BE SOLD THROUGHOUT THE COUNTRY THIS SUMMER.
FACED WITH HIGHER FUEL PRICES AND RESTRICTED SUPPLIES FROM THE MIDDLE EAST, THE ACTION ENSURES CONSUMERS CAN CONTINUE TO SAVE WITH E-15.
WITHOUT A WAIVER, OUTDATED REGULATIONS MAKE IT DIFFICULT FOR RETAILERS TO OFFER E15 FROM JUNE THROUGH MID-SEPTEMBER.
MONTE SHAW, THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE “IOWA RENEWABLE FUELS ASSOCIATION, SAYS THEIR MEMBERS THANK PRESIDENT TRUMP AND ZELDIN FOR GRANTING THE EMERGENCY WAIVER,
ON MARCH 9, IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS LED A LETTER WITH SIX OF HER COLLEAGUES CALLING FOR EMERGENCY WAIVERS TO PROTECT CONSUMERS FROM SHRINKING FUEL SUPPLIES.
RENEWABLE FUELS TRADE GROUPS LOCATED IN THOSE STATES ALSO SENT A LETTER SUPPORTING THE GOVERNORS’ REQUEST.
IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG ISSUED A STATEMENT AFTER LEARNING THE TRUMP ADMINISTRATION ISSUED THE EMERGENCY WAIVER.
NAIG SAYS.”THIS IS A WIN FOR FARMERS, DRIVERS, AND HOMEGROWN AMERICAN ENERGY”.
HE SAYS TO BE CLEAR, OUR FARMERS AND CONSUMERS SHOULDN’T HAVE TO RELY ON SHORT-TERM EMERGENCY WAIVERS EVERY YEAR.
NAIG SAYS CONGRESS HAS HAD MULTIPLE CHANCES TO PROVIDE FARMERS, BIOFUEL PRODUCERS AND FUEL RETAILERS WITH THE LONG-TERM CERTAINTY THEY NEED BY FIXING THIS ISSUE PERMANENTLY, AND THEY HAVE FAILED TO GET IT DONE.
HE SAYS IT’S LONG OVERDUE FOR CONGRESS TO FINALLY PASS A PERMANENT NATIONWIDE FIX FOR YEAR-ROUND E-15 SALES.