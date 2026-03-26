DOWNTOWN LIVE CONCERTS TO CHANGE LOCATION

SOME CHANGES ARE COMING TO SIOUX CITY’S “DOWNTOWN LIVE” SUMMER OUTDOOR CONCERT SERIES.
ANGEL WALLACE OF THE CITY’S PARKS AND RECREATION DEPARTMENT SAYS THE SHOWS ARE MOVING AWAY FROM THE PUBLIC MUSEUM GREENSPACE TO A FORMER LOCATION:
DTLIVE6 OC……..ON VIRGINIA. :24
WALLACE SAYS THE NEW LOCATION WILL GIVE ATTENDEES CLOSER ACCESS TO THOSE FOOD AND BEVERAGE LOCATIONS AND OTHER AMENITIES:
DTLIVE7 OC…..SO TO SPEAK. :12
AND DOWNTOWN LIVE IS GOING TO PARTNER WITH ONE OF THOSE ESTABLISHMENTS FOR THE SUMMER CONCERTS:
DTLIVE8 OC……….MARTO AS WELL. :08
DOWNTOWN LIVE PLANS TO AGAIN HAVE THEIR SHOWS ON THE FIRST FRIDAY OF EACH MONTH AT 7 P.M.
THE CONCERTS BEGIN JUNE 5TH AND RUN THROUGH SEPTEMBER.
File photo