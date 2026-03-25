ALLEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON

AN ONAWA, IOWA MAN HAS BEEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE FOR THE SHOOTING DEATH OF HIS WIFE.
50 YEAR OLD JAMIE ALLEN WAS SENTENCED BY JUDGE ZACHARY HINDMAN IN MONONA COUNTY DISTRICT COURT AFTER A WOODBURY COUNTY JURY HAD FOUND ALLEN GUILTY IN FEBRUARY OF FATALLY SHOOTING HIS WIFE, STACEY MARIA JEAN ALLEN WITH A FIREARM, OUTSIDE OF THEIR ONAWA HOME ON MAY 10TH OF 2024.
ALLEN’S TRIAL WAS MOVED FROM MONONA COUNTY TO WOODBURY COUNTY ON A CHANGE OF VENUE REQUEST BY HIS DEFENSE.
THE DEFENSE ATTORNEY HAD FILED SEVERAL MOTIONS ASKING FOR A NEW TRIAL FOR A VARIETY OF REASONS.
THE JUDGE REJECTED EACH MOTION.
ALLEN’S ATTORNEY HAS THE RIGHT TO APPEAL THE SENTENCING WITHIN THE NEXT 30 DAYS.