NORTHSHORE DRIVE RECONSTRUCTION TO RESUME APRIL 1ST

MORE CONSTRUCTION WILL TAKE PLACE SOON ON NORTHSHORE DRIVE IN NORTH SIOUX CITY THAT WILL AFFECT ACCESS TO DAKOTA VALLEY SCHOOL BUILDINGS AND FACILITIES.
BEGINNING APRIL 1ST, THE EAST END OF NORTHSHORE DRIVE WILL BE CLOSED FOR CONSTRUCTION.
DURING THIS TIME ALL SCHOOL STAFF, PARENTS AND STUDENTS WILL NEED TO ACCESS FACILITIES FROM THE WEST BY TAKING HIGHWAY 105 NORTH TO WESTSHORE DRIVE.
THIS IS THE SAME DETOUR THAT WAS TAKEN IN THE PAST; BUT THERE WILL BE TWO IMPORTANT DIFFERENCES:
HIGHWAY 105 WILL NOT HAVE A REDUCED SPEED LIMIT DURING THIS TIME.
ALSO, THERE ARE TWO RAILROAD CROSSINGS ALONG THE ROUTE THAT WILL HAVE TRAINS CROSSING THEM AT VARIOUS TIMES.
RESIDENTS SHOULD REMAIN ALERT FOR THE POTENTIAL TRAIN TRAFFIC, THAT COULD RESULT IN SOME STUDENTS ARRIVING LATE TO SCHOOL,
PARENTS ARE ASKED TO PLEASE LET THE APPROPRIATE BUILDING SECRETARY KNOW IF THERE IS A DELAY.
CITY OFFICIALS EXPECT THE DETOUR TO BE IN PLACE THROUGHOUT THE SUMMER.