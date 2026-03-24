FEENSTRA LAUNCHES FARMER INITIATIVE ON NATIONAL AG DAY

TUESDAY IS NATIONAL AGRICULTURE DAY, AND CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA HAS LAUNCHED HIS “FARMERS FOR FEENSTRA” COALITION, A GROUP OF MORE THAN 100 FARMERS FROM ACROSS THE STATE ENDORSING HIS CAMPAIGN FOR GOVERNOR, AND GOAL TO MAKE IOWA THE MOST BUSINESS- AND AG-FRIENDLY STATE IN THE COUNTRY
RF FARM1 OC……IN THE COUNTRY. :19
FEENSTRA SAYS AGRICULTURE IS THE BACKBONE OF OUR ECONOMY AND RURAL COMMUNITIES;
RF FARM2 OC……THE IOWA FARMER. :10
MEANWHILE, FEENSTRA IS HOPING THE FULL U.S. HOUSE WILL PASS A NEW FARM BILL THAT HAS BEEN FORWARDED OUT OF THE AGRICULTURE COMMITTEE HE SERVES ON:
RF FARM3 OC………LIKE CHINA. :21
FEENSTRA SAYS HIS RECORD OF DELIVERING FOR THE IOWA FARMER IS CLEAR, WORKING TO DELIVER ADDITIONAL RELIEF FROM THE DEATH TAX, AND ALSO LOWER THE COST OF CROP INSURANCE FOR THE NEXT GENERATION.