BEMUS HIRED AS SGT. BLUFF LUTON PRINCIPAL

THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT’S FORMER ASSOCIATE SUPERINTENDENT HAS BEEN HIRED BY A NEARBY SCHOOL SYSTEM.
ANGELA BEMUS WILL START WORK OFFICIALLY ON JULY 1ST AS THE NEW PRINCIPAL OF THE SGT. BLUFF-LUTON PRIMARY SCHOOL, OVERSEEING PRE-KINDERGARTEN THROUGH SECOND GRADE STUDENTS.
BEMUS HAS BEEN ON MEDICAL LEAVE FROM THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT SINCE FEBRUARY 10TH.
LATER, ON FEBRUART 23, CITY SCHOOL BOARD MEMBERS VOTED TO PAY BEMUS A $25-THOUSAND DOLLAR STIPEND FOR TEMPORARY SUPERINTENDENT DUTIES. FOR FILLING IN FOR FORMER SUPERINTENDENT DR. JUAN CORDOVA.
THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT SAYS BEMUS WILL REMAIN AS A DISTRICT EMPLOYEE THROUGH JUNE 30TH.
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