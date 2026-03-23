RESULTS OF PLYMOUTH COUNTY TRAFFIC ENFORCEMENT EFFORT

THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF HAS RELEASED RESULTS OF LAST FRIDAY’S “MOVE OVER” TRAFFIC ENFORCEMENT PROJECT.
THE PROJECT TOOK PLACE ON HIGHWAY 75 BETWEEN LE MARS AND MERRILL FROM 3 PM UNTIL 5PM.
THE “MOVE OVER” LAW REQUIRES DRIVES TO SLOW DOWN OR SAFELY CHANGE LANES WHEN APPROACHING A STATIONARY VEHICLE WITH ITS FLASHING LIGHTS ACTIVATED.
A TOTAL OF 43 TRAFFIC STOPS TOOK PLACE, WITH EVERY ONE OF THOSE STOPS RESULTING IN A FAILURE TO MOVE OVER VIOLATION.
IN ADDITION, SIX STOPPED DRIVERS WERE CITED FOR NO INSURANCE, THREE HAD NO DRIVER’S LICENSE AND TWO WERE TICKETED FOR SPEEDING.
ONE DRIVER HAD AN OPEN CONTAINER OF ALCOHOL,, ANOTHER WAS CITED FOR UNDER AGE POSSESSION OF TABACCO AND ONE HAD A NON-REGISTERED VEHICLE.