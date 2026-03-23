LEE & MILLER CHOSEN TO LEAD SC SCHOOL BOARD

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS ELECTED A NEW PRESIDENT AND VICE PRESIDENT.
TREYLA LEE WAS ELECTED PRESIDENT BY HER FELLOW BOARD MEMBERS AT MONDAY NIGHT’S BOARD MEETING.
LEE HAS BEEN SERVING AS VICE PRESIDENT OF THE SCHOOL BOARD AND REPLACES JAN GEORGE AS PRESIDENT, WHO RECENTLY RESIGNED AND LEFT THE BOARD BECAUSE OF HEALTH REASONS.
BOARD MEMBERS THEN ELECTED EARL MILLER TO SERVE AS THE NEW VICE PRESIDENT.
LEE AND MILLER WERE FIRST ELECTED TO THE SCHOOL BOARD IN NOVEMBER OF 2023.
Photos courtesy SC School District
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