GRASSLEY SAYS T-S-A AGENTS SHOULD BE PAID

U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY IS AMONG MANY AMERICANS FRUSTRATED BY THE ONGOING PARTIAL SHUTDOWN INVOLVING NON-PAYMENT OF AIRPORT SECURITY WORKERS, MANY OF WHOM HAVE LEFT THEIR JOBS AS T-S-A AGENTS FOR THE PAST SEVERAL WEEKS.
GRASSLEY SAYS IF EVERYONE IN CONGRESS WENT WITHOUT PAY FOR THAT LONG, THE SHUTDOWN WOULD LIKELY BE OVER BY NOW:
TSA ICE1 OC…IT REALLY WOULD. :04
PRESIDENT TRUMP HAS MOVED TO END THE SLOWDOWN OF AIRPORT CHECK-INS BY PLACING I-C-E AGENTS ON AIRPORT SECURITY DUTY.
THE I-C-E AGENTS CONTINUE TO BE PAID, BUT GRASSLEY SAYS THAT’S REALLY NOT THE DUTY THEY SHOULD HAVE:
TSA ICE2 OC……OUT OF THE UNITED STATES. :15
GRASSLEY SAYS THERE’S BEEN SOME MOVEMENT TO END THE 40-DAY SHUTDOWN, BUT DEMOCRATS AREN’T BUDGING ON A SECURITY RELATED ISSUE:
TSA ICE3 OC…….THREATS AGAINST THEM. :21
GRASSLEY SAYS IT’S IMPORTANT TO PROTECT THE AGENTS FROM BEING TARGETED BY CRIMINALS.
HE SAYS CONGRESS HAS A TWO WEEK EASTER RECESS COMING UP, BUT IF ISSUES REMAIN UNRESOLVED, THEY MAY STAY IN SEESION THROUGH THAT TIME.
GRASSLEY MADE HIS COMMENTS ON KSCJ’S “OPEN LINE”.