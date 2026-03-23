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GRASSLEY SAYS T-S-A AGENTS SHOULD BE PAID

By
Woody Gottburg
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U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY IS AMONG MANY AMERICANS FRUSTRATED BY THE ONGOING PARTIAL SHUTDOWN INVOLVING NON-PAYMENT OF AIRPORT SECURITY WORKERS, MANY OF WHOM HAVE LEFT THEIR JOBS AS T-S-A AGENTS FOR THE PAST SEVERAL WEEKS.

GRASSLEY SAYS IF EVERYONE IN CONGRESS WENT WITHOUT PAY FOR THAT LONG, THE SHUTDOWN WOULD LIKELY BE OVER BY NOW:

TSA ICE1 OC…IT REALLY WOULD. :04

PRESIDENT TRUMP HAS MOVED TO END THE SLOWDOWN OF AIRPORT CHECK-INS BY PLACING I-C-E AGENTS ON AIRPORT SECURITY DUTY.

THE I-C-E AGENTS CONTINUE TO BE PAID, BUT GRASSLEY SAYS THAT’S REALLY NOT THE DUTY THEY SHOULD HAVE:

TSA ICE2 OC……OUT OF THE UNITED STATES. :15

GRASSLEY SAYS THERE’S BEEN SOME MOVEMENT TO END THE 40-DAY SHUTDOWN, BUT DEMOCRATS AREN’T BUDGING ON A SECURITY RELATED ISSUE:

TSA ICE3 OC…….THREATS AGAINST THEM. :21

GRASSLEY SAYS IT’S IMPORTANT TO PROTECT THE AGENTS FROM BEING TARGETED BY CRIMINALS.

HE SAYS CONGRESS HAS A TWO WEEK EASTER RECESS COMING UP, BUT IF ISSUES REMAIN UNRESOLVED, THEY MAY STAY IN SEESION THROUGH THAT TIME.

GRASSLEY MADE HIS COMMENTS ON KSCJ’S “OPEN LINE”.

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