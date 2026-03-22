IT’S SEVERE WEATHER AWARENESS WEEK IN IOWA & NEBRASKA

SEVERE WEATHER AWARENESS WEEK STARTS TODAY IN IOWA AND NEBRASKA, AND A SPOKESMAN FOR THE IOWA INSURANCE DIVISION SAYS YOU SHOULD START PREPARING NOW FOR RECOVERY.
MATT MORTVEDT SAYS THE GREENFIELD TORNADO IN 2024 GAVE THEM SOME KEY LESSONS IN PREPARING.
PREPARE1 OC……….:THESE EVENTS” :13
ONE OF THE THINGS THEY DEVELOPED IS A RAPID RESPONSE TRAILER.
PREPARE2 OC……RELATED QUESTIONS” :21
HE SAYS THEY FOUND CELL SERVICE WAS OUT IN GREENFIELD,
THEY HAVE THE ABILITY TO DEPLOY MOBILE CELL PHONE TOWERS, AND ALSO HAVE PACKETS WITH INFORMATION TO HELP VICTIMS START RECOVERY.
PREPARE3 OC………..THROUGHOUT THE STATE” :12
THEY ALSO DEVELOPED A POST-DISASTER CLAIMS GUIDE.
PREPARE4 OC……..ELECTRONIC COPY” ;16
YOU SHOULD REVIEW YOUR INSURANCE POLICY WITH YOUR AGENT.
ALSO, CREATE A HOME INVENTORY BY TAKING PHOTOS OR VIDEO OF EVERY ROOM TO KNOW WHAT YOU HAVE.
WRITE DOWN SERIAL NUMBERS, MODELS, OR EVIDENCE YOU HAVE ON THE ITEMS IF THEY NEED TO BE REPLACED. YOU SHOULD ALSO KEEP A COPY OF YOUR EMERGENCY CONTACT LIST IN CASE YOU LOSE YOUR PHONE OR ELECTRONIC DEVICES, OR THE INTERNET IS DOWN.
ON WEDNESDAY, MARCH 25, AT 10AM, THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL CONDUCT A TORNADO DRILL ON AREA RADIO STATIONS.