PLYMOUTH & YANKTON COUNTY BURN BANS TAKE EFFECT

A BURN BAN WILL BE IN EFFECT FOR ALL OF PLYMOUTH COUNTY STARTING TODAY (FRIDAY MARCH 20) AT 1PM.
THE OFFICE OF THE IOWA STATE FIRE MARSHAL RECEIVED A REQUEST FROM LE MARS FIRE CHIEF DAVE SCHIPPER, REPRESENTING THE COUNTY’S FIRE DEPARTMENTS, TO PROHIBIT OPEN BURNING IN THE COUNTY.
PER IOWA LAW, COUNTIES CAN REQUEST THE STATE FIRE MARSHAL FOR A BURN BAN IF IT’S FOUND THAT OPEN BURNING “CONSTITUTES A DANGER TO LIFE OR PROPERTY.”
THE BAN WILL BE IN EFFECT UNTIL OFFICIALS IN PLYMOUTH COUNTY INFORM THE STATE FIRE MARSHAL OF IMPROVED CONDITIONS.
VIOLATIONS OF THE BAN WILL RESULT IN SIMPLE MISDEMEANOR CHARGES.
TWO COUNTIES IN EASTERN SOUTH DAKOTA HAVE ISSUED BURN BANS AS FIRES RAGE OUT WEST.
YANKTON AND LINCOLN COUNTIES HAVE ISSUED BANS ON OPEN BURNING IN ORDER TO PREVENT WILDFIRES SUCH AS THOSE CURRENTLY BURNING IN THE BLACK HILLS.
OFFICIALS SAY AS SNOW CONTINUES MELTING, DRY, DEAD FLORA IS EMERGING RIPE TO FUEL THE NEXT POTENTIAL WILDFIRE.
IT’S NOT CLEAR WHEN THE BANS WILL BE LIFTED.
THOSE WHO ARE CAUGHT VIOLATING THE OPEN BURN BANS COULD FACE FINES OR EVEN JAIL TIME.
File photo