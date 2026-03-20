NO WEEKEND BURNING IN WOODBURY COUNTY

WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT SAYS THERE IS A VERY HIGH FIRE DANGER ACROSS THE SIOUXLAND AREA.THIS WEEKEND, AND ASK RESIDENTS TO AVOID OPEN BURNING.
A COMINATION OF DRY CONDITIONS, WARM TEMPERATURES, LOW HUMIDITY AND WINDS OVER 30 MILES AN HOUR WILL CAUSE FIRES TO SPREAD RAPIDLY.
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A REMINDER THAT THE STATE FIRE MARSHALL DECLARED A BURN BAN FOR THE FOLLOWING FIRE DISTRICTS WITHIN WOODBURY COUNTY BACK ON FEBRUARY 27TH.
THE BURN BAN REMAINS IN EUECT FOR ANTHON, CORRECTIONVILLE, CUSHING, DANBURY, MOVILLE, OTO, PIERSON, SALIX, SERGEANT BLUFF, AND SLOAN.
RESIDEENTS IN THESE DISTRICT AREAS OF WOODBURY COUNTY ARE PROHIBITED FROM BURNING BY IOWA CODE.
THIS BAN ONLY APPLIES TO THE PORTIONS OF THOSE DISTRICTS WITHIN WOODBURY COUNTY, UNLESS OTHERWISE STATED BY NEIGHBORING COUNTIES.
THIS BAN WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL THE FIRE DEPARTMENTS IN THESE AREAS NOTIFY THE IOWA FIRE
MARSHALL THAT CONDITIONS HAVE IMPROVED AND ARE NO LONGER A THREAT.
A RESIDENT FOUND IN VIOLATION OF THIS BAN COULD BE CHARGED WITH A SIMPLE MISDEMEANOR.