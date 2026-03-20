FREE SWIMMING FUNDING FOUND FOR LOCAL LOW INCOME RESIDENTS

SIOUX CITY’S PARKS AND RECREATION DEPARTMENT SAYS DUE TO COMMUNITY SUPPORT, THE FREE SWIM PASS AND LEARN TO SWIM PROGRAMS WILL STILL BE OFFERED TO ELIGIBLE LOW-INCOME RESIDENTS.
BACK ON MARCH 13, THE DEPARTMENT ANNOUNCED THE TWO PROGRAMS HAD BEEN DISCONTINUED DUE TO CHANGES IN FEDERAL FUNDING ASSISTANT REQUIREMENTS.
HOWEVER, THROUGH THE LAUNCH OF A RECENT SPONSORSHIP INITIATIVE, SUFFICIENT FUNDING HAS NOW BEEN SECURED TO CONTINUE THESE SERVICES TO RESIDENTS FOR THE UPCOMING POOL SEASON.
TO QUALIFY FOR THE FREE SWIM PASS AND FREE LEARN TO SWIM PROGRAMS, APPLICANTS MUST BE A CURRENT RESIDENT OF SIOUX CITY.
A PARENT OR GUARDIAN MUST SIGN-UP IN PERSON AT THE PARKS AND RECREATION OFFICE AT 550 EXPO CENTER DRIVE AND PROVIDE A CURRENT NOTICE OF DECISION LETTER FROM THE DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES AS PROOF OF ELIGIBILITY THAT WAS ISSUED WITHIN THE PAST SIX MONTHS AND INCLUDE THE APPLICANT’S CURRENT ADDRESS AND ALL QUALIFYING MEMBERS OF THE HOUSEHOLD.
THE FREE SWIM PASSES WILL BE AVAILABLE AFTER APRIL 13 ON A FIRST-COME, FIRST-SERVED BASIS TO RESIDENTS THAT MEET THE ELIGIBILITY REQUIREMENTS.
THERE IS A LIMIT OF ONE BOOKLET OF PASSES PER HOUSEHOLD.
REGISTRATION FOR THE LEARN TO SWIM PROGRAM WILL OPEN APRIL 13 FOR ALL RESIDENTS.
LEARN TO SWIM IS AVAILABLE FOR YOUTH AGES 5-14.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY TO REGISTER FOR FREE LEARN TO SWIM LESSONS.