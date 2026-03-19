WELLS DONATES $250,000 TO GEHLEN CATHOLIC SCHOOL EXPANSION

THE LE MARS GEHLEN CATHOLIC SCHOOL EXPANSION PROJECT HAS RECEIVED A MAJOR BOOST FROM WELLS. ENTERPRISES.
THE ICE CREAM MAKER PRESENTED A CHECK FOR $250,000 TO DR. AMANDA ANDERSON, PRESIDENT, AT GEHLEN CATHOLIC SCHOOL THIS (THURSDAY) MORNING.
ADAM BAUMGARTNER, WELLS VICE PRESIDENT OF INSTITUTIONAL AFFAIRS & CORPORATE COMMUNICATIONS, SAYS “THE CONTRIBUTION REFLECTS WELLS LONG STANDING COMMITMENT TO THE LE MARS COMMUNITY”.
GEHLEN CATHOLIC SCHOOLS ARE RAISING $10M TO SUPPORT ENHANCING EVERY STUDENT’S OPPORTUNITY FOR EDUCATIONAL GROWTH.
TO DATE, THE COMMITTEE HAS RAISED OVER $9.2 MILLION DOLLARS.
GEHLEN CATHOLIC PLANS TO HOST THEIR GROUNDBREAKING EVENT ON WEDNESDAY, APRIL 1ST.
Gehlen Small Group Photo Pictured L to R: Dr. Amanda Anderson, President; Principal Bryan Paulson; Fr. Doug Klein and Adam Baumgartner, Vice President, Institutional Affairs & Corporate Communications