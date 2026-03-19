TRUMP ENDORSES JACKLEY IN SOUTH DAKOTA U.S. HOUSE RACE

PRESIDENT DONALD TRUMP HAS ENDORSED SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY FOR THE STATE’S U.S. HOUSE SEAT.
TRUMP WROTE HIS ENDORSEMENT IN A POST ON TRUTH SOCIAL, CALLING JACKLEY “AN AMERICA FIRST PATRIOT” AND SAID “HE WILL DO A FANTASTIC JOB.”
JACKLEY SAYS IF HE WINS, HE WANTS TO SERVE ON THE JUDICIARY AND AGRICULTURE COMMITTEES.
HE SAYS HE’S ALREADY SPOKEN TO BOTH OF THE CHAIRS OF THOSE COMMITTEES AND FEELS LIKE HE HAS EXPERTISE IN BOTH AREAS.
THE STATE’S LONE HOUSE SEAT IS BEING VACATED BY INCUMBENT DUSTY JOHNSON WHO IS RUNNING FOR GOVERNOR.