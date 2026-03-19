IA SENATE SAYS NO TO 4 YEAR COMMUNITY COLLEGE DEGREE BILL

A BILL THAT WOULD HAVE HAD FIVE IOWA COMMUNITY COLLEGES START OFFERING A LIMITED NUMBER OF FOUR YEAR DEGREES HAS STALLED IN THE STATE SENATE.
SENATE MAJORITY LEADER MIKE KLIMESHOF SPILLVILLE SAYS THERE WAS NO CONSENSUS AMONG SENATE REPUBLICANS FOR THAT EXPANSION FOR COMMUNITY COLLEGES.
NO4YR1 OC………..OR NEW ASSEMBLY LINE.” :20
A STUDY RELEASED LAST FALL INDICATED THE STATE WOULD NEED TO SPEND 20 MILLION DOLLARS OVER FIVE YEARS TO SET UP PROGRAMS TO AWARD BACHELOR’S DEGREES AT THE STATE’S 15 COMMUNITY COLLEGES.
THE HOUSE PASSED A BILL EARLIER THIS MONTH THAT WOULD HAVE LIMITED FOUR-YEAR DEGREE PROGRAMS TO COMMUNITY COLLEGE CAMPUSES IN BURLINGTON, CRESTON, COUNCIL BLUFFS, ESTHERVILLE AND FORT DODGE.
KLIMESH SAYS IT WAS UNCLEAR HOW MUCH THAT PILOT PROGRAM WOULD COST AND SENATE REPUBLICANS WANT COMMUNITY COLLEGES TO REMAIN FOCUSED ON GIVING HIGH SCHOOL STUDENTS A JUMP START ON EARNING COLLEGE CREDITS AND PROVIDING TRAINING FOR HIGH DEMAND OCCUPATIONS;
NO4YR2 OC………THROUGHOUT THE STATE.” :08
IOWA’S PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES OPPOSED THE PLAN FOR COMMUNIY COLLEGES TO OFFER FOUR YEAR DEGREES.
THEY WARNED THERE’S A DWINDLING NUMBER OF HIGH SCHOOL GRADUATES AND SOME IOWA PRIVATE COLLEGES COULD BE FORCED TO CLOSE IF THERE’S INCREASED COMPETITION WITH COMMUNITY COLLEGES.