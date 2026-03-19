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ERNST HOPES FOR MORE BI-PARTISAN COOPERATION AMONG PEOPLE

By
Woody Gottburg
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IOWA SENATOR JONI ERNST SAYS MORE PEOPLE NEED TO LEARN HOW TO FIND COMMON GROUND WITH THEIR POLITICAL OPPONENTS.

BIPART1 OC……..A WAY FORWARD.” :13

ERNST MADE HER REMARKS DURING THE CONFIRMATION HEARING FOR OKLAHOMA SENATOR MARKWAYNE MULLIN, PRESIDENT TRUMP’S NOMINEE TO BE THE NEXT U.S. SECRETARY OF HOMELAND SECURITY.

BIPART2 OC………MORE OF IT.” :17

ERNST SUGGESTS THERE’S MORE BIPARTISAN COOPERATION IN THE SENATE BETWEEN REPUBLICANS AND DEMOCRATS THAN THE PUBLIC MIGHT EXPECT.

BIPART3 OC……OUR MINDS TO LISTEN.” ;13

ERNST, WHO IS NOT SEEKING RE-ELECTION, HAS SERVED IN THE U.S. SENATE SINCE 2015.

Radio Iowa

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