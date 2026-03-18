PLYMOUTH COUNTY TO CONDUCT “MOVE OVER” TRAFFIC PROJECT

THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF’S OFFICE WILL CONDUCT A TRAFFIC PROJECT FRIDAY TO INSURE THAT MOTORISTS IN THE COUNTY ARE OBEYING IOWA’S “MOVE OVER LAW.”
THAT LAW REQUIRES DRIVES TO SLOW DOWN OR SAFELY CHANGE LANES WHEN APPROACHING A STATIONARY VEHICLE WITH ITS FLASHING LIGHTS ACTIVATED.
THAT APPLIES TO ANY VEHICLE, INCLUDING EMERGENCY, PASSENGER, SOLID WASTE, TOW TRUCKS WITH ITS HAZARD LIGHTS CONTINUALLY FLASHING.
YOU WILL BE TICKETED AND FINED $135 DOLLARS PLUS COURT COSTS FOR THE VIOLATION.
IF AN ACCIDENT OCCURS, VIOLATORS FACE ADDITIONAL FINES AND THE SUSPENSION OF THEIR DRIVER’S LICENSE.
KSCJ FILE PHOTO