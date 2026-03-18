NAIA WOMEN’S BASKETBALL TEAMS HAVE FUN WITH LOCAL SPECIAL OLYMPIANS

ALL OF THE WOMEN’S NAIA BASKETBALL TEAMS WHO QUALIFIED FOR THE NATIONAL TOURNAMENT ARE IN SIOUX CITY FOR THE START OF GAMES.
BEFORE THE TEAMS BEGIN THE ROUND OF 16 GAMES THURSDAY AT THE CITY EVENTS CENTER, THEY TOOK TO THE COURT WEDNESDAY MORNING WITH MANY LOCAL SPECIAL OLYMPIANS FOR FUN AND GAMES AS PART OF THE NAIA CHAMPIONS OF CHARACTER PROGRAM.
EMMA YOST PLAYS WITH DAKOTA WESLEYAN OF THE GREAT PLAINS ATHLETIC CONFERENCE.
SHE IS MAKING HER SECOND TRIP TO THE NATIONALS:
NAIABKB3 OC……READY TO PLAY. :08
YOST FIRST HAD FUN INTERACTING WITH THE SPECIAL OLYMPIANS HER FRESHMAN YEAR:
NAIABKB4 OC…AS MANY AS I CAN. :13
CHRIS NELSON COACHES BETHEL UNIVERSITY OF TENNESSEE, WHO MADE THE FINAL FOUR LAST YEAR AND ARE ONE OF THE TOP FOUR SEEDS THIS TOURNAMENT.
HE SAYS THE SPECIAL OLYMPICS EVENT GIVES ALL THE TEAMS A CHANCE TO HAVE FUN AND RELAX BEFORE THEY GET DOWN TO BUSINESS,:
NAIABKB5 OC…………PRETTY HUMBLING. :12
NELSON HAS 403 CAREER WINS, AND BRINGS A VETERAN TEAM BACK TO SIOUX CITY:
NAIABKB6 OC………….FRIDAY AT 11. :14
THAT’S WHEN THEY TAKE ON LEWIS AND CLARK STATE OF IDAHO.
DORDT UNIVERSITY IN SIOUX CENTER HOPES TO REPEAT AGAIN AS NATIONAL CHAMPION.
ALL OF THE PLAYERS AND COACHES ENJOYED DAIRY QUEEN TREATS AFTER THE CLINIC WEDNESDAY, WHO IS SPONSORING CHAMPIONS OF CHARACTER,.