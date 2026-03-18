FATAL ACCIDENT AT SIOUX CITY TRUCK STOP

AN OMAHA, NEBRASKA MAN HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED WHEN HE WAS STRUCK BY A SEMI AT A SIOUX CITY TRUCK STOP TUESDAY NIGHT.
SIOUX CITY POLICE AND FIRE RESCUE RESPONDED TO THE LOVE’S TRUCK STOP PARKING LOT ON SINGING HILLS BOULEVARD JUST AFTER 8:30 P.M.
INVESTIGATORS SAY THE SEMI WAS PULLING AWAY FROM THE FUEL PUMPS WHEN IT STRUCK A PEDESTRIAN WHO WAS WALKING THROUGH THE PARKING LOT.
THE PEDESTRIAN, 40-YEAR-OLD JOSEPH ROCKWELL OF OMAHA, WAS TRANSPORTED BY SIOUX CITY FIRE RESCUE TO UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S HOSPITAL WITH LIFE-THREATENING INJURIES.
ROCKWELL LATER DIED FROM THOSE INJURIES.
THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.