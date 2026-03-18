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FATAL ACCIDENT AT SIOUX CITY TRUCK STOP

By
Woody Gottburg
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AN OMAHA, NEBRASKA MAN HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED WHEN HE WAS STRUCK BY A SEMI AT A SIOUX CITY TRUCK STOP TUESDAY NIGHT.

SIOUX CITY POLICE AND FIRE RESCUE RESPONDED TO THE LOVE’S TRUCK STOP PARKING LOT ON SINGING HILLS BOULEVARD JUST AFTER 8:30 P.M.

INVESTIGATORS SAY THE SEMI WAS PULLING AWAY FROM THE FUEL PUMPS WHEN IT STRUCK A PEDESTRIAN WHO WAS WALKING THROUGH THE PARKING LOT.

THE PEDESTRIAN, 40-YEAR-OLD JOSEPH ROCKWELL OF OMAHA, WAS TRANSPORTED BY SIOUX CITY FIRE RESCUE TO UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S HOSPITAL WITH LIFE-THREATENING INJURIES.

ROCKWELL LATER DIED FROM THOSE INJURIES.

THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.

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