CITY COUNCIL BUDGET CUTS NOT AS DEEP AS PROPOSED

THE SIOUX CITY COUNCIL WENT DEPARTMENT BY DEPARTMENT WEDNESDAY DISCUSSING BUDGETS CUTS FOR THE NEXT FISCAL YEAR.
PROPOSED MAJOR CUTS WILL NOT BE COMING TO THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY SYSTEM.
THE CITY COUNCIL VOTED UNANIMOUSLY DURING TO ONLY TRIM $100,000 DOLLARS, INSTEAD OF UP TO ONE-MILLION DOLLARS FROM THE LIBRARY BUDGET.
THAT WAS THE AMOUNT THE LIBRARY BOARD SUGGESTED DURING A NEWS CONFERENCE LAST FRIDAY.
ANOTHER PROPOSAL FROM COUNCILMAN RICK BERTRAND WAS FOR THE PUBLIC MUSEUM TO GIVE UP ITS WELCOME CENTER BOAT ON LARSEN PARK ROAD AND LET THE LEWIS & CLARK INTERPRETIVE CENTER HANDLE IT:
WELCOME CENTER1 OC………TWO DIFFERENT FUNCTIONS. :41
MAYOR BOB SCOTT SAYS THE CITY SHOULD TALK TO THE STATE ABOUT PLACING A REST STOP THERE AFTER THEY CLOSE THE EXISTING SGT. BLUFF AREA REST STOP IN TWO YEARS BECAUSE OF A NEW INTERCHANGE.
BERTRAND AGREED AND THE PROPOSAL WAS WITHDRAWN.
LEWIS POOL IN MORNINGSIDE WAS ALSO ON THE CHOPPING BLOCK.
BERTRAND AND CITY PARKS DIRECTOR MATT SALVATORE DISCUSSED A POSSIBLE PLAN A YEAR FROM NOW WHERE MORNINGSIDE UNIVERSITY WOULD TAKE OVER THE PROPERTY FOR REDEVELOPMENT, BUT PARTNER WITH THE CITY TO PROVIDE SWIMMING LESSONS AT THEIR INDOOR POOL:
POOL OC……….CORRECT. :23 (2X)
LEWIS POOL WILL STAY OPEN FOR PUBLIC SWIMMING THIS SUMMER.
THE COUNCIL ALSO VOTED 3-2 TO REDUCE THE HUMAN RIGHTS DEPARTMENT BUDGET BY $7481 DOLLARS.
KSCJ FILE PHOTO