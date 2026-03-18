CHAD BENSON NAMED 14TH FULL TIME PRESIDENT OF MORNINGSIDE UNIVERSITY

MORNINGSIDE UNIVERSITY’S INTERIM PRESIDENT, IS NOW THE FULL TIME 14TH PRESIDENT OF THE SCHOOL.
CHAD BENSON, A 1990 ALUMNUS OF MORNINGSIDE OFFICIALLY BEGAN THE FULL TIME DUTIES WEDNESDAY.
CURT WHITE, THE CHAIRMAN OF THE UNIVERSITY’S BOARD OF DIRECTORS, SAYS THEY WERE HOPEFUL BENSON WOULD SERVE BEYOND THE TWO YEAR INTERIM TERM THEY APPOINTED HIM TO LAST JUNE:
WHITE1 OC…..WILL HELP US. :24
THE BOARD OF DIRECTORS VOTED UNANIMOUSLY TO APPOINT BENSON, WHO SAYS MORNINGSIDE SHAPED HIS LIFE WHEN HE ENROLLED 40 YEARS AGO THIS FALL:
BENSON1 OC………NOW I SERVE IT. :21
DURING HIS INTERIM PRESIDENCY, BENSON GUIDED THE STRATEGIC ACQUISITION OF ST. LUKE’S COLLEGE,
EXPANDING MORNINGSIDE’S HEALTHCARE AND WORKFORCE-ALIGNED ACADEMIC PROGRAMS ACROSS THE REGION.
HE SAYS OTHER PROGRAMS WILL ALSO EXPAND:
BENSON2 OC…………… INTEGRITY AND SKILL. :27
BENSON IS ONLY THE THIRD ALUMNUS IN THE UNIVERSITY’S HISTORY TO SERVE AS PRESIDENT, JOINING FRANK MOSSMAN WHO GRADUATED IN 1903 AND MILES TOMMERAASEN FROM THE CLASS OF 1943.